Lutte contre l’inflation : la BOK plaide en faveur de la poursuite de la remontée des taux

La Banque de Corée (BOK) souligne la nécessité de poursuivre la remontée de son taux directeur. Elle l’a déjà augmenté de deux points durant cette dernière année.L’institution en a fait part dans un rapport soumis aujourd’hui au Parlement, estimant que la hausse des prix à la consommation restera de loin supérieure à son objectif de 2 %. Cependant, elle a promis de veiller à la stabilité financière et à la croissance de l’économie nationale.Selon la banque centrale, l’impact du relèvement du principal taux, lancé depuis le second semestre 2021, commencera à se préciser avant la fin de cette année. Concrètement, les ménages à bas revenus et surendettés diminueront massivement leur consommation.La BOK prévoit en même temps que l’inflation s'accélérera encore en raison de la chute de la devise sud-coréenne face au dollar américain, malgré la stabilisation des prix des matières premières sur les marchés internationaux.A propos de l’éventuelle fuite des capitaux étrangers dans le sillage de l’inversion des taux d’intérêt sud-coréens et américains, l’institution a expliqué qu’une telle possibilité était mince. Mais, la situation peut évoluer, selon elle, si l’étau budgétaire se resserre aux Etats-Unis, l’offensive russe contre l’Ukraine s’élargit ou encore l’économie tourne au ralenti en Chine.