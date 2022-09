Météo : grand soleil à la veille de Chuseok

Photo : YONHAP News

Le temps idéal se poursuit au pays du Matin clair. Aujourd’hui encore, le soleil a été plus qu’au rendez-vous sur le pays, à l’image d’hier. Même constat du côté des températures.En dessous de 20°C dans la matinée sur le territoire sauf sur le littoral sud et l’île méridionale de Jeju, le mercure a observé une hausse de 10°C, voire plus pour certaines régions, dans l’après-midi. Le thermomètre était à une moyenne de 28°C avec des pics à 29°C pour le nord et le centre. Quelques villes de la côte sud ont culminé à 27°C.Par ailleurs, Météo-Corée annonce qu’un typhon, du nom de Muipa, s’est formé dans les eaux au sud-est de l'île Okinawa, au Japon. Bien que sa trajectoire soit encore difficile à prévoir, les autorités demandent aux habitants de la Corée du Sud de prêter attention aux informations concernant ce typhon.