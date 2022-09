Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul termine bien la journée de jeudi et par la même occasion sa semaine. En effet, les congés de Chuseok s'étalant de demain, vendredi, à lundi, le marché financier sud-coréen sera fermé pendant ce week-end prolongé. Réouverture des cours mardi prochain donc. Le Kospi, l'indice de référence, gagne 0,33 % et clôture à 2 384,28 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, grimpe de 1,25 % et finit à 777,81 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit fortement face à la monnaie européenne, mais se renforce face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 382,04 wons (+12,10 wons) et le dollar américain 1 380,80 wons (-3,40 wons).