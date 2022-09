Chuseok : départ en vacances, circulation compliquée

Photo : YONHAP News

Demain, c’est Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons. Les congés qui vont durer jusqu’à lundi prochain ont débuté aujourd’hui. Et dès le petit matin les habitants du pays du Matin clair qui souhaitent rentrer dans leur village natal ou qui partent en voyage ont pris le volant.Selon les services routiers, rien qu’aujourd’hui 500 000 voitures vont partir de Séoul et de ses environs vers les provinces et 350 000 dans l’autre sens. Ils estiment qu’il faudra compter, pour celui qui est parti de 9h de la capitale, 9h40 pour arriver à Busan dans le sud-est et 8h20 toujours du même point de départ mais vers Gwangju dans le sud-ouest. Les embouteillages atteindront leur pic entre 11h et midi.Quant au jour même de Chuseok, demain samedi, 490 000 véhicules sortiront de la région de Séoul et 480 000 y entreront. Du coup, le chemin du retour ne sera pas facile non plus. Des bouchons sont attendus samedi et surtout dimanche après-midi.