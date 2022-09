COVID-19 : moins de 70 000 nouveaux cas, baisse du taux de reproduction

Photo : YONHAP News

Ces dernières24 heures, 69 410 nouvelles contaminations au COVID-19 ont été signalées, soit 3 239 de moins que la veille. Le taux de reproduction de la pandémie est resté, lui aussi, en dessous de 1 pour la deuxième semaine d’affilée, tombant jusqu’à 0,83.Alors que le pays du Matin clair célèbre Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, à partir d’aujourd’hui, sans distanciation sociale pour la première fois depuis le début de la pandémie, le gouvernement met en garde contre les contaminations dans la vie quotidienne.Il demande à ses citoyens de se faire diagnostiquer avant d’aller retrouver des membres de leur famille et de reporter la visite en cas de symptômes. Il recommande notamment aux personnes âgées et à ceux ayant une maladie de recevoir un vaccin et d’éviter les endroits à risque de contamination.Pendant les festivités qui vont durer jusqu'à lundi, environ 6 000 établissements de santé proposeront un service dit « One Stop » qui englobe le diagnostic, les soins et la prescription de médicaments. Aux alentours de ces centres médicaux, entre 500 et 1 000 pharmacies ouvriront également leurs portes.Des kits de test COVID-19 seront aussi disponibles dans des pharmacies et les petits commerces de proximité, ainsi que dans les cliniques ouvertes dans tout le pays, dont neuf aires de repos d'autoroute.