Chuseok : Blinken souhaite de bonnes fêtes aux sud-Coréens et les remercie pour une amitié de longue date

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d'Etat américain a tenu à adresser un message à la population sud-coréenne qui célébrera demain Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, dont les congés ont débuté aujourd’hui.Dans un communiqué publié hier, Antony Blinken a d’abord souhaité, au nom des Etats-Unis, que les sud-Coréens passent une joyeuse fête de Chuseok. Et il a souligné qu’il était primordial pour les deux nations de maintenir des relations très fortes et résilientes face à leurs défis communs, alors qu’elles ont été confrontées à des difficultés au cours des deux dernières années.En évoquant une amitié de longue date entre les deux pays, le chef de la diplomatie américaine a souhaité un lien encore plus étroit qu’ils vont construire dans l’avenir.Blinken a souligné que la Corée du Sud et les Etats-Unis ont fondé leur alliance sur une croyance commune dans un ordre international libre et démocratique, et qu’ils lutteraient ensemble pour faire face aux défis émergents dans l’Indo-Pacifique et dans le monde entier.Le secrétaire d'Etat des USA s’est déclaré convaincu que l’amitié sud-coréano-américaine promouvrait la paix, la sécurité et la prospérité tant pour les deux pays que pour tout le village planétaire. Il a souhaité que cette fête soit une belle occasion de consolider non seulement les liens amicaux et familiaux mais aussi ceux de solidarité entre les deux peuples.