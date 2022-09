Photo : YONHAP News

A quelques jours des Emmy Awards, les Oscars de la télévision, où on s’attend à ce qu’il remporte un prix, Lee Jung-jae a décroché l’un des rôles principaux de « The Acolyte ».A en croire les médias hollywoodiens, en développement depuis plusieurs mois, la prochaine série « Star Wars » commence à prendre forme et le héros du phénomène Netflix sera aux côtés de grandes stars comme Jodie Turner-Smith et Amandla Stenberg. La productrice de la fameuse « Poupée russe », Leslye Headland, y a pour sa part été engagée comme réalisatrice et scénariste.Le personnage que l’acteur-mannequin sud-coréen va incarner est encore tenu secret.