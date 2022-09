Chuseok : Yoon Suk-yeol promet une société favorable aux personnes en difficultés

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a envoyé un message vidéo d'espoir à ses compatriotes à l'occasion de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, qui est célébré cette année le 10 septembre.Vêtu d'un hanbok, le chef de l'Etat a souhaité une bonne fête nationale avant de s'adresser à ceux qui ont été touchés par le typhon Hinnamnor. Il leurs a promis de faire de son mieux pour qu'ils puissent retrouver une vie quotidienne normale le plus rapidement possible.Yoon a aussi fait part de sa volonté de créer une société favorable aux personnes en situation de difficultés. Ainsi, il a souligné la nécessité de leur assurer un vrai filet de protection sociale en unissant les forces du gouvernement, des établissements médicaux et de leurs voisins.A la fin du message posté sur Facebook, il n'a pas oublié de remercier ceux qui font leur devoir même pendant les congés de Chuseok. Sa femme, Kim Keon-hee, apparaît elle aussi dans la vidéo sans dire un mot.