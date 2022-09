Kim Jong-un accuse Washington de viser l’effondrement de son régime

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a déclaré haut et fort sa volonté de n’abandonner en aucun cas l’arme nucléaire tout en dénonçant le but ultime nourri par les Etats-Unis de renverser son régime.L’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA) a rapporté ce matin que Kim Jong-un a tenu ces propos hier dans un discours de politique générale devant l’Assemblée populaire suprême (APS), le Parlement du pays communiste.Selon la KCNA, Kim III a souligné que Washington s’est fixé pour objectif de pousser Pyongyang à laisser tomber son arme nucléaire voire toute sa capacité d’autodéfense de sorte que les Etats-Unis puissent le faire s’effondrer à tout moment. Selon lui, c’est une grande erreur de raisonner ainsi.Le jeune leader a affirmé qu’il n’abandonnerait jamais ses moyens d’autodéfense dont dépendent la survie, la sécurité et l’avenir de son pays même si les USA ne cessent de renouveler leurs puissantes sanctions à son encontre.Par ailleurs, l’Assemblée populaire suprême (APS) a adopté hier un projet de loi traitant de l’objet, de l’organisation et du contrôle des armes nucléaires. Kim Jong-un s’est félicité d’avoir légiféré sur sa politique nucléaire militaire. Et il a souhaité en faire une belle occasion de promouvoir davantage l’industrie de défense de son pays.En ce qui concerne son pays voisin du Sud, l’homme fort de Pyongyang s’est contenté de l’accuser d’alimenter les tensions dans la péninsule notamment en affichant l’intention de renforcer les exercices militaires conjoints Corée du Sud-Etat-Unis.