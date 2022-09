Kosdaq : le plus gros recul parmi les indices des pays du G20

Photo : YONHAP News

Le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, s’est contracté de 25,98 % par rapport à son prix de clôture du 3 janvier dernier, représentant la plus grande baisse parmi les indices principaux des pays du G20. C’est ce qui a été recensé mercredi par la Bourse de Séoul.Le Kospi, l’indice principal de cette dernière, a lui aussi enregistré la plus grosse perte de 24,9 % derrière ceux des Etats-Unis (-13,68 % pour le Dow Jones et -25,52 % pour le Nasdaq), de l’Italie (-22,51 %) et de la Russie (-23,36 %).Ces reculs s'expliquent par les inquiétudes liées à une nouvelle forte hausse des taux directeurs de la part de la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed) et aux perspectives économiques pessimistes de l’Europe et de la Chine.Les sociétés de bourse prévoient que le Kospi continuera encore sa tendance baissière ce mois-ci à l’approche d’une réunion de la Fed prévue les 20 et 21 septembre.