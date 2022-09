Lee Jae-myung est poursuivi en justice pour la diffusion de fausses informations

Photo : YONHAP News

Alors que Lee Jae-myung, le nouveau chef du Minjoo, la première force de l’opposition, était dans le collimateur policier et judiciaire concernant plusieurs affaires, le ministère public a engagé deux poursuites contre lui sur les soupçons de violation de la loi électorale.D’abord, le Parquet du district central de Séoul l’a poursuivi devant le tribunal hier, et ce seulement à un jour du délai de prescription, tout en lui laissant la possibilité de comparaître libre.Cette mise en accusation concerne une allégation, mensongère selon lui, que le candidat malheureux à la présidentielle du 9 mars dernier a prononcée lors d’un débat télévisé à la fin de l’année dernière. A l’époque, Lee Jae-myung a dit ne pas connaître un employé de la municipalité de Seongnam impliqué dans l’affaire tumultueuse Daejangdong, qui s’est donné la mort après avoir été entendu par des enquêteurs.Pour rappel, cette affaire, du nom d’un quartier de Seongnam qui a fait l’objet d’un vaste projet de promotion immobilière lancé lorsque Lee était maire de la ville, a suscité une multitude de soupçons de corruption et de trafic d’influence tout au long de la dernière campagne présidentielle.Par ailleurs, le Parquet de Suwon a poursuivi de son côté le patron du Minjoo pour le chef de diffusion de fausses informations. Selon lui, Lee a menti en prétendant qu’il a autorisé le changement d’affection d’un vaste terrain sous la pression du ministère de l’Aménagement du Territoire et des Transports, ce au profit d’un promoteur immobilier du projet de Baekhyeondong, du nom d’un autre quartier de Seongnam lorsqu’il était à la tête de cette ville.Lee Jae-myung a accusé le pouvoir actuel d’instrumentaliser le Parquet pour l’empêcher de mener son action politique. Sa formation politique, a dénoncé la partialité de ces poursuites judiciaires. Selon elle, c’est une mascarade pour cacher l’incompétence du président de la République en détournant l’attention sur le leader de l’opposition qui sert de bouc émissaire.Quant au Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, il a souligné que le bien l’emporte toujours.D’autre côté, le ministère public a précisé qu’il poursuivrait aussi son investigation sur le chef de l’Etat. En effet, une plainte a été déposée contre Yoon Suk-yeol. Celui-ci est suspecté d’avoir prononcé de fausses informations pendant sa campagne électorale concernant sa situation patrimoniale. Des soupçons pèsent également sur sa femme Kim Keon-hee à propos d’une possible manipulation des cours boursiers de Deutsch Motors.