Photo : YONHAP News

Les congés de Chuseok débutent avec un grand soleil dans la quasi-totalité du pays. Des nuages s’installeront ensuite progressivement et par alternance durant le weekend.Dans les régions du Sud les cumulonimbus qui se seront formés déverseront dimanche des pluies éparses.Par ailleurs, le thermomètre est sensiblement identique à hier et affiche des températures estivales. Dans l’après-midi, le mercure affiche 27°C à Busan, 30°C à Séoul, 27°C à Gangneung et sur l’île méridionale de Jeju, 28°C à Daejeon et à Daegu.D’après Météo-Corée, le mercure connaîtra ensuite sur l’ensemble du territoire une légère baisse tout au long du weekend.