Hinnamnor : Posco redémarre demain son haut-fourneau

Photo : YONHAP News

Posco, la société du fer et de l’acier, a annoncé le redémarrage demain du haut-fourneau n°3 à l’arrêt à son aciérie de Pohang en raison du typhon Hinnamnor, comme prévu.C’est la première fois que le haut-fourneau en question a arrêté toutes ses activités depuis sa première production en 1973.Ses deux sous-stations électriques inondées ont été remises en route hier. De même pour d’autres systèmes nécessaires au fonctionnement des installations comme l’approvisionnement en eau. Et aujourd’hui, une centrale de gaz naturel liquéfié a repris du service pour le redémarrage du haut-fourneau.Puisqu’il faut plusieurs mois pour redémarrer un haut-fourneau à l’arrêt pendant plus de cinq jours et que cela pourrait causer des centaines de milliards de wons de pertes, Posco engage actuellement tous ses moyens pour faire fonctionner à nouveau son unité de production.