Décès d’Elizabeth II : Yoon Suk-yeol présente ses condoléances aux Britanniques

Photo : YONHAP News

Au Royaume-Uni, la reine Elizabeth II s’est éteinte, hier, à l’âge de 96 ans. Selon les médias, elle a rendu son dernier souffle en paix, alors qu’elle passait ses vacances au château de Balmoral en Ecosse. La souveraine des 56 Etats du Commonwealth a laissé ainsi le trône à son fils qui a pris le nom de Charles III en tant que nouveau roi.La défunte a régné pendant 70 ans, soit une longévité sans précédent. Les Britanniques pleurent celle qui a su fédérer le peuple notamment chaque fois que la nation a été confrontée à de grandes difficultés.Le président sud-coréen n’a pas tardé à rendre hommage à la reine Elizabeth II. Dans un texte en anglais publié ce matin sur son compte twitter, Yoon Suk-yeol a présenté « ses profondes condoléances » à l’intention des Britanniques.Le chef de l’Etat sud-coréen a souligné que la reine Elizabeth II croyait très fort dans la grande cause de la liberté de l’Homme et qu’elle a laissé un grand héritage sur la dignité humaine. Enfin, il a ajouté que son cœur bienveillant et ses bonnes actions resteront gravés dans les mémoires.Dans les milieux politiques du pays du Matin clair, la majorité et l’opposition étaient unanimes pour rendre hommage à la reine Elizabeth II qui entretenait, de son vivant, un lien étroit avec la Corée du Sud. Elle avait rencontré en personne six présidents de la République. En 1999, elle avait passé le jour de son anniversaire avec son époux dans le village traditionnel de Hahoe à Andong.