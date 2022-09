Croissance au 2e trimestre : la Corée du Sud classée au 20e rang parmi 35 pays principaux de l’OCDE

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud occupe la 20e place parmi 35 pays principaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en termes de taux de croissance économique enregistré au deuxième trimestre. Il s’agit d’un recul de deux crans par rapport au premier trimestre.D’après les chiffres publiés par la Banque de Corée (BOK), le PIB sud-coréen n’a augmenté que de 0,7 % entre avril et juin en glissement trimestriel.Par pays, l’Islande est arrivée en tête avec une croissance de 3,9 % suivie par le Pays-Bas avec 2,6 %, la Turquie avec 2,1 % et l’Irlande avec 1,8 %. Quant aux principales puissances économiques, la France a enregistré une croissance de 0,5 %, l’Allemagne 0,1 %, le Japon 0,9 % et les Etats-Unis -0,1 %. La Chine est classée au dernier rang avec -2,3 %.La mauvaise performance de la Corée du Sud s’expliquerait notamment par la récession de ses deux acheteurs majeurs, la Chine et les Etats-Unis, durant le deuxième trimestre.En effet, les exportations du pays du Matin clair ont baissé de 3,1 % pendant cette période par rapport aux trois premier mois de l’année.