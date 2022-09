La Corée du Nord fête le 74e anniversaire de la fondation de son régime

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 74e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord, le 9 septembre, un événement de célébration s’est déroulé à Pyongyang.Selon l'agence de presse nord-coréenne KCNA, plusieurs hauts officiels étaient présents, y compris le Premier ministre Kim Tok-hun, le secrétaire aux affaires organisationnelles du Comité central du Parti des travailleurs Jo Yong-won ainsi que le chef du présidium de l'Assemblée populaire suprême (APS) Choe Ryong-hae.La participation du leader suprême Kim Jong-un n’a pas été évoquée. Celui-ci a été pris en photo le jour même avec des personnalités ayant contribué à la prévention sanitaire, et a assisté la veille avec sa femme Ri Sol-ju à un spectacle qui s’est tenu dans le cadre de cette fête.D’après l'organe officiel de l’unique parti au pouvoir, le Rodong Sinmun, les orateurs ont déclaré dans leurs discours que cet anniversaire était un fruit porté grâce à la lutte dévouée du peuple pour respecter la ligne et les politiques du régime comme une vérité absolue.Sur la Place Kim Il-sung, un bal des étudiants et un feu d’artifice ont égayé l’ambiance. Au pied de la colline de Mansudae, des spectacles ont été suivis en grande pompe.Des événement festifs ont eu lieu partout dans le territoire, en dehors de la capitale, et des bals et des compétitions sportives ont également été organisés.