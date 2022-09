L’hôtellerie et la restauration reprennent des couleurs

Photo : YONHAP News

Suite à l’atténuation des mesures de distanciation sociale, l’hôtellerie et la restauration ont retrouvé leur niveau d’activités d’avant la pandémie.Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice de la production de ces industries s’est élevé à 108,1 en juillet dernier, soit une augmentation de 29,9 % sur un an. Ce niveau dépasse celui de juillet 2019 (99,5), avant l’apparition du COVID-19.Ces deux secteurs frappés les plus violemment par l’épidémie a vu leurs chiffres reculer pendant 14 mois de suite entre janvier 2020 et février 2021. Cette courbe négative s’est inversée seulement en septembre 2021.Par contre, les ventes au détail ont régressé de 0,3 % en glissement mensuel, soit une baisse de cinq mois consécutifs, du jamais vu depuis le début des statistiques en 1995.Mais d’après le Kostat, cet indice concerne seulement la consommation de certains produits, et l’ensemble de la consommation continue à s’améliorer.Pourtant, la flambée des prix fait craindre l’affaiblissement du pouvoir d’achat. Le mois dernier, le rythme de l’accroissement des prix à la consommation s’est ralenti avec 5,7 % par rapport à il y a un an, mais ce chiffre devrait rester supérieur à 5 % pendant un moment.Hier, la Corée du Sud a enregistré 36 938 nouvelles infections, soit près 8 000 de plus que la veille. Ce chiffre tombe pendant les vacances du Chuseok, la fête des récoltes et repart à la hausse du fait que plus de citoyens se font dépister à la fin des jours fériés.Le nombre de patients en réanimation s’est établi à 553, tandis que celui de décès a augmenté de 22. Le taux de létalité est de 0,11 %.