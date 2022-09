Le président Yoon Suk-yeol assistera aux funérailles d’Elizabeth II

Photo : YONHAP News

Le président Yoon Suk-yeol se rendra aux funérailles de la défunte reine du Royaume-Uni Elizabeth II prévues à l'abbaye de Westminster à Londres le lundi 19 septembre prochain.D’après l’annonce faite hier par le bureau présidentiel, Yoon arrive d’abord à Londres avant de s’envoler vers New York pour participer à l’Assemblée générale des Nations unies.Le locataire du bureau de Yongsan s’est déjà recueilli, vendredi, devant l’autel dédié à la monarque défunte dressé à l’ambassade britannique à Séoul.D’autres chefs d’État et de gouvernement devraient également y participer. En effet, Le président américain Joe Biden a confirmé, vendredi, sa présence à ces funérailles. Et le Premier ministre japonais Fumio Kishida examinerait également la possibilité de s’y rendre selon une information relayée par TV Asahi.Ainsi, il est probable que les dirigeants de ces trois Etats se rencontrent dans la capitale britannique à cette occasion.