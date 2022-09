Séoul continuera à avancer vers la dénucléarisation complète de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Alors que la Corée du Nord vient de légiférer sur le recours à son arsenal nucléaire, la Corée du Sud a déclaré qu’elle était toujours déterminée à réaliser sa dénucléarisation complète.Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a affirmé vendredi dernier que le gouvernement poursuivrait son approche d’entraver les menaces nucléaires, de dissuader le développement des armes atomiques et de parvenir à la dénucléarisation via le dialogue et la diplomatie.Selon l’officiel, le développement nucléaire du royaume ermite ne fait que renforcer la capacité de dissuasion de l’alliance entre Séoul et Washington et l’isoler au sein de la communauté internationale. Il a incité le pays communiste à suspendre les menaces pour la paix durable de la péninsule coréenne et à répondre au « projet audacieux » de la Corée du Sud qui promet un soutien massif en cas de désarmement militaire.Pour rappel, Pyongyang a adopté un texte qui l’autorise à mener une frappe nucléaire préventive lors de la réunion de l’Assemblée populaire suprême qui s’est tenue le 7 et le 8 septembre.