Yoon Suk-yeol envoie une délégation à la cérémonie d’investiture du nouveau président kényan

Photo : YONHAP News

Le président Yoon Suk-yeol dépêche une délégation à la cérémonie d’investiture du nouveau président kényan William Ruto prévue pour demain.D’après l’annonce faite hier par le bureau de Yongsan, la délégation sera composée de deux ex-députés Chuong Byoung-gug et Kim Jae-kyung ainsi que le directeur de la planification stratégique de l’avenir Jang Seong-min.Ces émissaires transmettront la lettre de félicitations écrite par le dirigeant sud-coréen dans laquelle ce dernier a manifesté sa volonté de coopérer étroitement avec son homologue kényan pour renforcer encore davantage les relations d’amitié et de coopération anciennes entre les deux pays.En effet, selon le bureau présidentiel, le Kenya est l’un des pays partenaires les plus importants de la Corée du Sud en Afrique. Et depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1964, les deux Etats n’ont cessé de développer leur coopération dans différents domaines dont la politique, l’économie, le développement et la culture.