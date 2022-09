Photo : YONHAP News

Pendant les congés de chuseok, un tournoi du ssireum se déroule dans le district de Goseong, situé dans la province de Gyoengsang du Sud.Le ssireum est une lutte traditionnelle coréenne inscrite sur la Liste du patrimoine immatériel de l’Unesco.Choi Sung-hwan a remporté, hier, pour la dixième fois le tournoi dans la catégorie des 105 kg et moins. Revenu de son service militaire en juillet, le lutteur a battu son coéquipier Oh Chang-rok.Dans la catégorie de 90 kg et moins, dont les épreuves se sont tenues samedi, Lee Min-ho a décroché le titre une nouvelle fois en cinq ans tandis que vendredi dans la catégorie des 80 kg et moins, la palme est revenue à Heo Seon-haeng, en un an et sept mois.Et aujourd’hui, le dernier jour du week-end prolongé de Chuseok, ont lieu les joutes des 140 kg et moins.