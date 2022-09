La Corée du Sud, plus gros importateur de bœuf américain

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est le plus gros acheteur du monde de bœuf américain cette année, comme l'année dernière.Ses importations de bœuf américain ont repris en 2008 après la levée de son interdiction en raison du scandale de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou « maladie de la vache folle » et, pour la première fois en 2021, Séoul est devenu le plus gros importateur de bœuf américain.Selon le ministère américain de l'Agriculture et l'Association des exportateurs de viande (USMEF), le pays a importé 167 874 tonnes de viande « made in USA » pour une valeur de l’ordre de 1,7 milliard de dollars depuis le début de cette année jusqu’à juillet dernier. Ce chiffre est le plus élevé au monde, à la fois en termes de volume et de valeur.Par rapport à la même période l'an dernier, la quantité importée a augmenté de 4 % et le montant des achats a grimpé de 33 %, ceci en raison de l’envolée des prix de la viande bovine américaine.Dans le classement, la Corée du Sud est suivi par le Japon, la Chine, Hong Kong, le Canada et le Mexique.