Yoon Suk-yeol effectuera une tournée au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Canada

Photo : YONHAP News

Le président Yoon Suk-yeol visitera le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada entre le 18 et le 25 septembre.Selon l’annonce faite aujourd’hui par le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Yoon se rendra d’abord à Londres pour assister aux funérailles de la défunte reine britannique Elizabeth II prévues pour le 19 septembre avant de s’envoler vers New York afin de participer le lendemain à l’Assemblée générale de l’Onu. Ensuite, il envisage d’avoir un entretien bilatéral avec son homologue canadien Justin Trudeau au Canada.Kim Sung-han a fait savoir que l’Assemblée générale des Nations unies aura pour agenda de réfléchir à des solutions innovantes pour répondre aux défis complexes auxquels le monde entier fait face alors que la communauté internationale se trouve à un tournant sans précédent.Concernant le sujet du discours qu’il prononcera à cette occasion, il a prévu de présenter le rôle de la Corée du Sud en tant qu’un des pays leaders qui œuvre activement à l’instauration de l’ordre international basé sur des valeurs universelles, en apportant une réelle contribution à des dossiers internationaux majeurs.S’agissant de la visite du dirigeant sud-coréen à Londres, il a expliqué que le bureau présidentiel avait tenu compte de l’importance des relations avec le Royaume-Uni mais aussi des exploits ainsi que de l’affection de la monarque défunte pour la Corée du Sud.Enfin, le haut officiel du bureau de Yongsan a souligné que le président Yoon profitera de cette occasion pour renforcer la solidarité avec la communauté internationale en rencontrant les dirigeants des pays démocratiques et libéraux clé, notamment ceux des Etats-Unis et du Japon.