Yoon réaffirme sa volonté de rester à l'écoute des citoyens

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réaffirmé, lors du dernier jour des congés de Chuseok, sa détermination de veiller toujours sur le peuple et de déployer tous les efforts pour améliorer la vie de ces concitoyens. C’est ce qu’a déclaré hier sur ses réseaux sociaux. Yoon Suk-yeol a également avoué avoir le cœur lourd face aux difficultés auxquelles la population fait face.Le chef de l’Etat s’est ainsi engagé à accorder plus d'attention à la gestion des prix et à examiner attentivement les prêts qui pèsent sur les auto-entrepreneurs, en les qualifiant de fondement de l’économie sud-coréenne.« J'ai rencontré plusieurs personnes pendant les fêtes de Chuseok. Je me suis rendu sur les sites sinistrés et sur des marchés traditionnels, puis je suis allé rencontrer et encourager les soldats. Je ne pourrai pas oublier en particulier les visages de ceux qui se sont portés volontaires pour apaiser la douleur et essuyer les larmes des sinistrés frappés par des inondations inattendues » a déclaré Yoon.Le dirigeant a, à cette occasion, exprimé sa gratitude envers les militaires qui se sont dévoués à la sécurité nationale, et aux étudiants qui sont venus en aide aux citoyens touchés par les récentes intempéries. Il a enfin mis en avant l’esprit de solidarité qui contribuera à un retour rapide à la normale.