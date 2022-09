Semi-conducteurs : Washington prêt à imposer de nouvelles restrictions sur l’exportation vers la Chine

Photo : KBS News

Les Etats-Unis s’apprêtent à élargir les restrictions concernant les exportations de leurs semi-conducteurs vers la Chine.D’après Reuters, le département du Commerce envisage d’annoncer le mois prochain une nouvelle règlementation, selon laquelle les entreprises américaines ne pourront pas expédier, sans autorisation, les équipements nécessaires à la production des puces avancées, sous 14 nanomètres, vers des usines chinoises.Au début de l’année, le ministère américain en avait déjà informé par une lettre trois firmes : KLA, Lam Research et Applied Materials. Et le mois dernier, il a demandé à Nvidia et Advanced Micro Devices, de ne pas livrer vers l’empire du Milieu des puces utilisées dans le développement d'intelligence artificielle.Toujours selon l’agence de presse, des responsables de l’administration de Joe Biden ont eux aussi tenté de convaincre les pays alliés d’emboîter le pas aux USA. Ceux-ci veulent donc empêcher la Chine de développer des semi-conducteurs avancés dans le contexte de la rivalité technologique entre les deux puissances économiques mondiales, dont la Corée du Sud risque d’être victime.Les usines de semi-conducteurs sud-coréennes installées en Chine peineront elles aussi à importer des composants clés américains. Le gouvernement de Séoul s’active alors pour faire face à une telle éventualité.