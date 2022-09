Le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne s'entretient avec la présidente du Congrès des députés espagnol

Photo : YONHAP News

Le président de l'Assemblée nationale, Kim Jin-pyo, en visite à Madrid, s’est entretenu hier avec la présidente du Congrès des députés espagnol, Meritxell Batet, et discuté des moyens de renforcer la coopération surtout en matière de transition écologique, de numérisation et de construction.La dernière visite officielle d’un numéro un du Parlement sud-coréen en Espagne remonte à il y a 14 ans. C’était en 2008. Le déplacement de Kim vise à promouvoir les échanges entre les chefs parlementaires des deux pays dans un contexte où les relations entre Séoul et Madrid se sont renforcées avec le lancement du partenariat stratégique l’année dernière.Sachez qu’il s’agit du deuxième déplacement de Kim Jin-pyo à l’étranger depuis son entrée en fonction. Lors de la discussion d’un peu plus d’une heure, l’occupant du perchoir a souligné que les deux nations étaient les meilleurs partenaires stratégiques partageant de nombreux points communs.Mettant en valeur leurs atouts respectifs, la Corée du Sud et l'Espagne ont remporté un total de 77 commandes conjointes d'une valeur de 20,5 milliards de dollars dans 24 pays. Selon Batet, il y a encore de nombreux domaines où les deux côtés peuvent renforcer leur coopération, particulièrement dans les domaines de l'environnement et de la transformation numérique. Elle s’est ainsi engagée à apporter un soutien parlementaire aux nouveaux projets de collaboration.Kim a également fait part de son souhait de voir la coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays se poursuivre, en matière de défense, en mettant en avant l’excellence des matériels de défense « made in Korea ». Il a enfin souligné les efforts du gouvernement sud-coréen pour accueillir l'exposition universelle de 2030 à Busan, en comparant la deuxième grande ville de Corée du Sud à celle côtière espagnole, Barcelone.