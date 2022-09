AIEA : Pyongyang continue à mettre en service son usine d’enrichissement de l’uranium

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord semble continuer d’enrichir de l’uranium dans son principal complexe nucléaire, situé à Yongbyon. C’est ce qu’a annoncé l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).Lors d’une nouvelle réunion du Conseil des gouverneurs de l’agence, hier, son patron a affirmé que l’organisation poursuivait depuis août dernier son observation du site en question. Rafael Grossi en a dévoilé d’emblée les résultats. Selon lui, il y a bien les indications des activités du réacteur de 5MW et des centrifugeuses ainsi que de l’agrandissement de la surface au sol de l’immeuble abritant ces installations.Le directeur général du gendarme mondial du nucléaire est aussi revenu sur le site d’essais nucléaires de Punggye-ri. A l’en croire, il a été observé que sa galerie souterraine numéro trois avait bel et bien été rétablie, et que cet été aussi, le pays communiste y avait préparé son nouveau test atomique. En outre, sur la route menant au quatrième tunnel, de nouveaux travaux sont en train d’être effectués.Grossi en a profité pour exhorter une nouvelle fois Pyongyang à réintégrer le traité de non-prolifération (TNP), dont il s’est retiré en 2003.