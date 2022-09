Emmy Awards 2022 : combien de récompenses pour « Squid Game » ?

Photo : YONHAP News

« Squid Game », la série sud-coréenne au succès international, souhaite devenir la première série en langue étrangère à être à l’honneur aux Emmy Awards dont la 74e édition se déroule aujourd'hui au Microsoft Theater à Los Angeles aux Etats-Unis.Sachez que la production « made in Korea », composée de neuf épisodes, a été nommée dans six catégories : meilleure série dramatique, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleur acteur principal (Lee Jung-jae), meilleur acteur dans un second rôle (O Yeong-su et Park Hae-soo) et meilleure actrice dans un second rôle (Jung Ho-yeon).Pour rappel, « Squid Game » a déjà raflé quatre trophées aux Primetime Emmy Awards le 5 septembre dernier : meilleure actrice invitée, meilleurs effets visuels, meilleure cascade et meilleur décor. Les regards se tournent désormais vers la délibération des Emmy Awards.En particulier, la catégorie qui attire la plus grande attention est celle de la meilleure série dramatique. Si l’œuvre de Hwang Dong-hyuk est couronnée, elle deviendra non seulement la première production en langue étrangère à être nominée mais aussi récompensée dans l’histoire de cette cérémonie prestigieuse.« Squid Game » affrontera « Succession », « Euphoria », « Better Call Saul », « Severance: Disconnection », « Stranger Things », « Ozark » et « Yellow Jacket ».