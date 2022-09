COVID-19 : 57 309 nouvelles contaminations après la fin des fêtes de Chuseok

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 57 309 nouvelles contaminations au COVID-19 ont été enregistrées, soit 2 371 de plus que la veille. Il s’agit du premier bilan publié au lendemain des congés de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, qui avaient débuté vendredi.Ce chiffre est le plus bas en neuf semaines, à savoir depuis le 12 juillet dernier. Cela représente 42 513 personnes de moins par rapport à il y a une semaine et une décrue de 58 302 comparée à il y a 15 jours. Ce recul s'expliquerait par la diminution du nombre de tests effectués pendant ce week-end rallongé.De plus, le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs affiche un haut niveau, atteignant 547 malades, malgré une baisse de six individus. Ce chiffre qui était tombé en dessous des 500 cas le 8 septembre dernier, est reparti à la hausse et reste supérieur à ce seuil pour le cinquième jour de suite. Enfin, 35 décès supplémentaires ont été recensés et le taux de létalité est toujours de 0,11 %.