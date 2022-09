Joe Biden veut soutenir le secteur américain de la biofabrication

Photo : YONHAP News

A l'approche des élections de mi-mandat en novembre aux Etats-Unis, Joe Biden veut aller encore plus loin sur le « Buy American » pour favoriser les investissements aux USA. Après les semi-conducteurs et les batteries, c’est cette fois au tour du secteur des biotechnologies d’être financé par un décret signé par le président américain.Selon la Maison blanche, la biotechnologie jouera un rôle de leader dans la nouvelle révolution industrielle et les Etats-Unis utiliseront leur potentiel dans ce domaine pour fabriquer des produits innovants allant de ceux médico-pharmaceutiques aux biens de nécessité quotidienne.L’ampleur des fonds disponibles et leur affectation seront annoncées dans le courant de la semaine.Biden a annoncé s’attendre à des investissements massifs des entreprises sud-coréennes. Et le gouverneur du Maryland a tenu des propos similaires. Larry Hogan est d’ailleurs attendu à Séoul cette semaine.