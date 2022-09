Baisse annuelle de 16,6 % des exportations pendant les 10 premiers jours de septembre

Photo : YONHAP News

Entre le 1er et le 10 septembre, le montant des exportations a diminué de plus de 10 % par rapport à la même période l’an dernier.Selon les chiffres publiés aujourd’hui par l’Administration des douanes, la Corée du Sud a expédié ses produits pour une valeur de 16,2 milliards de dollars, soit une baisse annuelle de 16,6 %. Pourtant, en termes de montant quotidien moyen, c’est une hausse de 9 %, puisqu’il y a eu seulement 6,5 jours travaillés en raison des congés de Chuseok, la fête des récoltes, contre 8,5 l’année dernière.Dans le détail, les ventes de semi-conducteurs et de produits pétroliers ont grimpé, tandis que celles de voitures, d’appareils de télécommunication et de composants automobiles ont reculé.Géographiquement, la Malaisie a multiplié ses importations de produits « made in Korea ». La Chine, les Etats-Unis, l’Union européenne et le Vietnam ont quant à eux acheté moins au pays du Matin clair.La valeur des importations a elle aussi régressé de 10,9 % sur un an pour totaliser 18,6 milliards de dollars. Comme dans le cas des exportations, leur montant quotidien a progressé de 16,6 %.Le pays a donc dégagé un déficit commercial de 2,4 milliards de dollars, un milliard de plus que pendant les dix premiers jours de septembre 2021. Ce qui porte à 27,5 milliards de dollars le déficit cumulé depuis le début de l’année.