Squid Game : l'acteur Lee Jung-jae et le réalisateur Hwang Dong-hyuk à l’honneur aux Emmy Awards

Photo : YONHAP News

Lee Jung-jae, l’acteur principal de « Squid Game » vient de remporter le prix du meilleur acteur dans une série dramatique aux 74e Emmy Awards tenus au Microsoft Theater à Los Angeles aux Etats-Unis. Il est ainsi devenu le premier lauréat de cette récompense pour une performance dans une langue non-anglophone.« Je veux partager la joie avec tous les sud-Coréens » a déclaré Lee dans son discours de remerciement.De son côté, le réalisateur de cette œuvre mondialement connue, Hwang Dong-hyuk, s’est vu attribuer le prix de la meilleure réalisation. Il s'agit aussi de la première distinction pour une série télévisée non anglophone attribuée aux Emmy Awards.Le cinéaste sud-coréen a remercié toute son équipe qui a écrit une nouvelle histoire avec lui. « J'espère que ce n'est pas mon dernier trophée aux Emmy Awards. Je reviendrai avec la saison 2 » a-t-il ajouté dans son discours prononcé en anglais sur scène.Nommés dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle, O Yeong-su et Park Hae-soo, ainsi que Jung Ho-yeon dans celle de la meilleure actrice dans un second rôle, n’ont malheureusement pas été primés. Ces trois vedettes qui ont joué à merveille dans la série sur Netflix connaissent elles aussi un succès un peu partout dans le monde.Pour rappel, « Squid Game » avait déjà raflé le 5 septembre dernier quatre trophées aux Primetime Emmy Awards : meilleure actrice invitée, meilleurs effets visuels, meilleure cascade et meilleur décor.