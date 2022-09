Séoul cherche à créer un guichet unique pour mieux soutenir ses ressortissants

Photo : KBS News

La Fondation des ressortissants sud-coréens attachée au ministère des Affaires étrangères a récemment organisé un événement invitant des expatriés issus de nouvelles générations et très actifs sur la scène internationale afin de raviver le partage d’expérience.Même si le nombre de Coréens qui vivent à l’étranger s’est élevé l’an dernier, d'environ 7,32 millions, les soutiens qui leur sont destinés sont offerts de manière dispersés par différentes autorités comme le ministère des Affaires étrangères et celui de la Justice. C’est pourquoi, le gouvernement s’efforce de créer un guichet unique destiné à ses ressortissants malgré les difficultés comme les tensions diplomatiques avec certains pays sensibles au sujet des minorités.Park So-hee en est un bon exemple. Son visage nous est familier puisque cet acteur d’origine coréenne a joué le rôle de Mozasu dans la série américaine à succès « Pachinko », une série dramatique créée par Soo Hugh, et basée sur le roman éponyme de Lee Min-jin. Son histoire illustre la vie tumultueuse d’une famille de « zainichi » sur quatre générations.Appartenant lui-même à la troisième génération des « zainichi », les descendants des Coréens arrivés au Japon durant la période coloniale, Park avoue avoir souffert de discrimination et de difficultés dans l’archipel. Selon lui, l’amour qu’il porte pour le pays de ses ancêtres est « non partagé ».D’après cet acteur, ses parents lui ont appris à être fier d’être « zainichi ». Cependant, étant donné que son nom était différent des autres Japonais, il s’est senti toute sa vie comme un étranger. Même s’il ne parle pas bien coréen, il se considère comme une passerelle entre les deux pays.Park So-hee n’est pas le seul à jouer le rôle de pont entre son pays d’origine et celui où il vit. Lee So-ra, une pâtissière installée depuis plus de dix ans en France, a confié au micro de la KBS qu’elle souhaitait promouvoir la culture coréenne auprès des Français à travers ses desserts préparés à partir d’ingrédients du pays du Matin clair.