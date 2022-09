Le PPP dévoile la composition de son nouveau comité d’urgence

Photo : YONHAP News

Le patron du nouveau comité d’urgence du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Chung Jin-suk, a dévoilé aujourd’hui la liste des neuf membres de son équipe dont trois d’office : Chung lui-même, le président du groupe parlementaire et le chef du comité politique.Les six autres comprenaient notamment deux élus de cette formation présidentielle Kim Sang-hoon et Jeong Jeom-sig et un ex-candidat à la mairie de Gwangju, Joo Ki-hwan. Mais ce dernier, proche de Yoon Suk-yeol, a aussitôt annoncé son intention de ne pas rejoindre l’équipe. Il a alors été remplacé par la députée Jun Joo-hye.La Commission nationale permanente du parti doit se réunir cet après-midi pour entériner cette composition. Une approbation qui risque pourtant d’être éphémère, si le tribunal accepte une nouvelle demande d’injonction contre la mise en place de ce comité d’urgence. C’est l’ancien numéro un suspendu du mouvement, Lee Jun-seok, qui a déposé cette requête et son interrogatoire aura lieu demain. L’intéressé a annoncé qu’il se présenterait en personne devant le tribunal et le PPP étudie la possibilité de solliciter celui-ci à repousser la date de l’interrogatoire.