Lee Jae-myung visé par une nouvelle enquête dans l’affaire du Seongnam FC

Photo : YONHAP News

Poursuite des enquêtes sur Lee Jae-myung contre lequel pèsent plusieurs allégations. Cette fois, l’investigation porte sur l’affaire dite de la contribution financière au club de football de Seongnam, du nom de la ville qu’il avait dirigée.La Police a bouclé aujourd’hui son enquête complémentaire demandée par le ministère public, et en a transmis à celui-ci les résultats, selon lesquels le patron du Minjoo, la première force de l’opposition, est soupçonné de corruption indirecte.L’affaire remonte à entre 2014 à 2016. Lee, à l’époque maire de Seongnam, était le propriétaire d’office du FC du même nom. Il aurait alors obtenu la promesse de donation de 5,5 milliards de wons au club de la part du groupe de BTP Doosan en échange d’une faveur. L’entreprise possédait alors un vaste terrain à Bundang appartenant administrativement à la ville. Et Lee est suspecté de l’avoir autorisée à y construire des immeubles commerciaux. A l’origine, un hôpital devait y être bâti.Les enquêteurs de la Police n’ont cependant pas découvert les preuves selon lesquelles l’argent est allé à l’ex-maire de la ville. A noter qu’il y a un an, ils avaient décidé de ne pas traduire l’affaire devant le Parquet, faute de pièces à conviction.