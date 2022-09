Séoul met en garde Pyongyang contre l’éventuelle utilisation de l’arme nucléaire

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a réagi aujourd’hui à la nouvelle loi nord-coréenne autorisant les frappes nucléaires préventives.Interrogé sur ce sujet lors d’un point de presse aujourd’hui, son porte-parole adjoint a en effet affirmé que si le pays communiste tentait d’utiliser sa force nucléaire, il ferait face à une réponse imposante de son voisin du Sud et des Etats-Unis et finira par s’autodétruire.Selon Moon Hong-sik, les deux alliés s’attendaient d’ores et déjà aux scénarios de la nouvelle doctrine atomique du régime de Kim Jong-un et s’y sont préparés aussi en travaillant main dans la main.Toujours selon Moon, en dépit de ces dispositions, Séoul continuera à persuader Pyongyang de renoncer complètement à son arsenal nucléaire. Et le ministère travaillera en plus étroite coopération avec Washington pour renforcer leurs forces de dissuasion élargie et le système dit des trois axes, ou encore créer le commandement stratégique, et ce afin d’empêcher le Nord d’utiliser l’arme atomique.