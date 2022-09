L’exécutif veut légiférer sur les règles budgétaires

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a présenté aujourd’hui un critère concret pour la légifération des règles budgétaires. Objectif : introduire au plus vite ces principes pour se préparer à une éventuelle situation économique incertaine et gérer les finances publiques avec responsabilité pour les générations futures.Son enjeu majeur consiste à faire en sorte que le déficit budgétaire, et non celui public, ne dépasse pas 3 % du produit intérieur brut (PIB). Sachez que le premier prend en compte seulement le budget de l’Etat, tandis que le second englobe aussi le solde négatif de la sécurité sociale, y compris les retraites. Autrement dit, l’exécutif est décidé à appliquer un critère plus strict, étant donné que le fonds de pension est actuellement excédentaire.Si l’endettement de l’Etat représente plus de 60 % du PIB à long terme, les pertes budgétaires seront réduites à 2 % du PIB. Et dès que le Parlement aura voté une loi stipulant ce principe, l’exécutif commencera à la mettre en œuvre.Si l’administration de Yoon Suk-yeol fait état d’un critère aussi rigide, elle considère la situation actuelle des finances publiques comme étant si grave.A ce propos, le vice-Premier ministre à l’économie Choo Kyung-ho a souligné la responsabilité de l’Etat dans l’assainissement budgétaire pour les générations futures.Le gouvernement est aussi décidé à serrer la vis dans l’étude préliminaire de faisabilité des projets géants nécessitant un budget colossal. Pour être plus précis, il a fixé le plafond du soutien financier de l’Etat aux constructions des infrastructures comme les routes et les aéroports ou encore aux projets de recherche et développement. Une enveloppe de 50 milliards de wons pour un coût total de 100 milliards.Certains font cependant part de leur inquiétude concernant toutes ces mesures annoncées aujourd’hui, bien qu’ils ne s’opposent pas à la politique d’assainissement budgétaire. Pour eux, il est encore un peu tôt pour les appliquer, alors que le rôle du gouvernement est plus nécessaire dans ce contexte de ralentissement de l’économie mondiale.