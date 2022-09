Météo : temps nuageux et pluvieux au pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

Les nuages de pluies présents sur la Corée du Sud depuis hier sont en partie dus au typhon Muipa qui traverse actuellement la mer au nord-est de Taïwan. Il se dirigerait vers le nord-ouest en direction de la Chine. L’une des conséquences indirectes de cette nouvelle catastrophe naturelle est les intempéries qui touchent depuis ce matin l’île méridionale de Jeju et le sud-ouest du pays du Matin clair. Il devrait tomber entre 30 et 120 mm de pluie jusqu’à demain matin sur la province insulaire et entre 5 et 50 mm dans le sud.La côte ouest et les régions centrales commenceront également à être impactées dans l'après-midi où des averses sporadiques se manifesteront jusqu’à demain matin.Concernant le thermomètre, pas de grand changement. Busan a enregistré 25°C, Gangneung, Daegu et Jeju 26°C, Daejeon a culminé à 27°C tandis que Séoul a recensé la maximale avec 28°C.