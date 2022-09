L’Onu nomme un nouveau chef du bureau du HCDH à Séoul

Photo : YONHAP News

Le poste de chef du bureau à Séoul du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), vacant depuis plus de deux ans, a enfin été pourvu. L’ancien patron du HCDH en Palestine, James Heenan, vient d’y être muté. C’est ce qu’a fait savoir, aujourd’hui, le bureau du porte-parole du secrétaire général de l’Onu auprès de la Voix de l’Amérique (VOA).Heenan a rejoint le HCDH il y a 16 ans après avoir travaillé comme avocat spécialisé aux droits des travailleurs au Royaume-Uni et en Australie.Le bureau à Séoul a, entre autres, pour mission de surveiller la situation liée aux droits de l’homme en Corée du Nord. Or, depuis le départ de Signe Poulsen en juillet 2020, ce poste restait vacant. Ainsi, les associations traitant les problèmes au nord du 38e parallèle n’ont cessé de demander à l’Onu de nommer un nouveau représentant. Sept d’entre elles ont même envoyé, le mois dernier, une lettre en ce sens à son patron Antonio Guterres.