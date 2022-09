Le prix des Choco Pie va augmenter de 12 %, une première depuis 9 ans

Photo : YONHAP News

Sorti pour la première fois en Corée du Sud en 1974, le gâteau au chocolat baptisé « Choco Pie » est apprécié depuis longtemps des sud-Coréens quel que soit leur âge. Mais face à l’inflation galopante, son prix, gelé pendant neuf ans, augmentera de plus de 12 % à partir de demain. Un paquet contenant 12 unités coûtera alors plus de 5 000 wons, soit près de 3,6 euros. Le prix des chips de la même entreprise progressera également de 200 à 300 wons par sachet.Ce bond des prix se traduit par la hausse des coûts des matières premières. En effet, le blé et l'huile de palme importés sont les principaux ingrédients de base de ces biscuits, et leur prix ont considérablement grimpé cette année. Le tarif unitaire de la farine importée s’est envolé, avec une hausse de 30 %, et celui de l'huile de palme de 70 % par rapport à l'année dernière.Quant aux ramyeons, les nouilles instantanées coréennes, contenant principalement les mêmes ingrédients, leurs prix enregistreront une augmentation de 10 % à partir de ce mois. Au quatrième trimestre de cette année, le coût à l'importation des principales céréales du pays devrait baisser pour la première fois en plus d’un an et demi, mais le problème réside désormais dans la flambée du taux de change.Selon un chercheur de l’Institut national de recherche économique rurale, les impacts des variations du taux de change affectent les prix des aliments transformés trois à six mois après. Il est donc peu probable que la facture baisse avant le premier semestre de l'année prochaine. En outre, il semble difficile de prédire quand ils atteindront leur pic, car les coûts d'emballage et de logistique et ceux de main-d'œuvre ne cessent également de s’accroître.