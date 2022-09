Nucléaire nord-coréen : Séoul et Washington discutent des modalités de la dissuasion élargie

Photo : YONHAP News

Le vice-ministre sud-coréen de la Défense est arrivé hier aux États-Unis pour participer à la réunion de haut niveau sur la dissuasion élargie face à la menace nucléaire nord-coréenne. En effet, Shin Beom-chul et son homologue américain tiendront, vendredi, une session du Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie (EDSCG) à Washington et ce pour la première fois depuis quatre ans et huit mois.À son arrivée dans la capitale américaine, sans trop entrer dans les détails, le haut officiel a fait savoir aux journalistes qu'il verrait lui-même des actifs stratégiques de l’armée américaine, tels que des bombardiers susceptibles de charger des armes atomiques, des porte-avions et des sous-marins nucléaires. Interrogé sur la capacité du Pentagone à faire face à une éventuelle attaque nucléaire nord-coréenne, il a répondu que les USA pourraient opposer une force de dissuasion nucléaire dont l’efficacité est déjà prouvée.Ce déplacement a lieu dans un contexte où la Corée du Nord a adopté, la semaine dernière, une loi l’autorisant à mener une frappe atomique préventive. Avant sa publication, les chefs de la sécurité de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon avaient averti que si le pays communiste effectue son 7e essai nucléaire, ils apporteraient une réponse nettement plus ferme que jusqu’à présent.L’attention se porte désormais sur l'étendue de cette riposte « sans précédent » dont les modalités pourront être définies à l’issue de cette réunion.