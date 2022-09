Twindemic : les autorités sanitaires tirent la sonnette d’alarme

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 93 981 nouvelles contaminations au COVID-19 ont été détectées en Corée du Sud. Il s’agit d’un rebond temporaire du nombre de cas confirmés en raison de l'augmentation des déplacements pendant les congés de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons qui a été célébrée du 9 au 12 septembre.Les autorités sanitaires tirent la sonnette d’alarme face à la « Twindemic », à savoir l'épidémie simultanée de coronavirus et de grippe saisonnière.Lors d'un briefing régulier tenu hier, l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a annoncé que depuis juillet, les cas de grippe ont continué à afficher une hausse inhabituelle. En effet, le seuil d'alerte épidémique pour l’influenza de cette année est de 4,9 pour 1 000 cas suspects, soit seulement 0,2 cas d'écart par rapport au taux actuel, 4,7.Par ailleurs, comme le COVID-19 et la grippe font tous deux partie des maladies infectieuses respiratoires, les symptômes tels que la fièvre, la toux et les maux de gorge sont similaires, il est donc nécessaire de diagnostiquer avec précision les patients.En ce qui concerne l’introduction du test PCR qui détecte simultanément les deux virus, les autorités sanitaires ont déclaré qu'il existe déjà un certain nombre de réactifs approuvés pour le kit de diagnostic.