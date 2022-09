Oiseaux rares : des sternes pierregarins se sont reproduites en Corée du Sud

Photo : KBS News

Des oiseaux d’une espèce rare ont réussi à se reproduire en Corée du Sud. Il s’agit de sternes pierregarins, communément appelés hirondelles de mer.En effet, ces sternes, reconnaissables par leur coiffe noire, ont été repérées sur l’île de Yooksan. Un bébé, caché derrière les ailes de sa maman et observant les environs, a notamment été pris en photo par la KBS.Sept hirondelles de mer étaient en fait arrivées au pays du Matin clair en mars dernier et un petit a réussi à naître dans la nature. Sur l’image, on voit son père qui n’arrête pas de lui fournir des poissons tandis que sa mère le défend soigneusement en chassant les goélands qui tentent de voler sa nourriture.D’après l’Institut national de l’écologie, Yooksando est classée comme le 5e habitat de ces oiseaux rares. Ces derniers y ont été découverts pour la première fois en avril 2016.Disparues pendant plus de 60 ans à l’échelle mondiale, les sternes pierregarins ont été à nouveau repérées en 2000 à Taïwan. Elles sont classées comme animaux en voie de disparition et seulement une centaine vit sur la planète.Selon le directeur de l’équipe de protection de la région de l’Institut national de l’écologie, Park Jin-young, ces oiseaux sont très mystérieux car aucun renseignement sur leurs lieux de ponte et de migration n’a été décelé. Ainsi, cette île sud-coréenne joue un rôle très important comme habitat. Et quelques-uns d’entre eux qui avaient résidés sur cette île l’année dernière sont revenus en Corée du Sud.D’après des experts, ces sternes pierregarins auraient migré au pays du Matin clair après avoir passé l’hiver dans des aires d’hivernage telles que la Thaïlande. Elles resteront sur la péninsule pendant sept mois avant de s’envoler vers la Chine.De son côté, le ministère de l’Environnement a entamé le processus pour les enregistrer comme animaux sauvage en voie de disparition de classe 1.