Menace nord-coréenne : Séoul réagira strictement avec Washington

Photo : YONHAP News

Le premier vice-ministre des Affaires étrangères a affirmé aujourd’hui la détermination de la Corée du Sud à répondre strictement à toute provocation nord-coréenne à travers l’alliance militaire Séoul-Washington, en espérant voir Pyongyang faire preuve de sagesse.Avant son départ pour la capitale américaine afin de participer au Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie (EDSCG), Cho Hyun-dong a déclaré aux journalistes prévoir de discuter des mesures de réponse plus concrètes et renforcées avec les Etats-Unis. Selon lui, un échange approfondi aura lieu également sur quand et jusqu’à quel degré les deux pays prendront part à une dissuasion élargie.Certains préviennent que les USA pourraient chercher à renforcer l’autonomie en matière de défense comme ils l’ont déjà fait pour la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA). Le haut diplomate a rétorqué toutefois que l’EDSCG consiste à aborder la réponse commune Séoul–Washington face aux menaces du régime de Kim Jong-un.