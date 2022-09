Les boîtes de livraison à usage multiple vont se généraliser en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

À compter de 2024, le gouvernement sud-coréen introduira le système de boîtes de livraison à usage multiple pour supprimer ultérieurement l'utilisation de celles en carton. Le ministère de l'Environnement avait déjà promu un projet pilote avec huit entreprises de distribution et de logistique pendant sept mois depuis octobre 2021.Le système marche ainsi : les boîtes sont collectées via le réseau de livraison de chaque distributeur et les entreprises de logistique les nettoient et les fournissent de nouveau. Selon le ministère, ces conteneurs non-jetables sont nettement écoresponsables et sont excellents en matière d’acheminement de ressources. Par exemple, avec une seule utilisation, les émissions de gaz à effet de serre sont réduites de 75 % et la quantité de déchets générés est quasi nulle.Cependant, le défi à relever est la faisabilité économique. En effet, le coût d'expédition moyen avec cette nouvelle méthode était de 170 wons, soit environ 4 % de plus que celui d'une boîte jetable. L'introduction d'un système de consigne pour faire progresser le taux de retour s’est avéré également comme l'un des facteurs qui peuvent causer des désagréments aux clients.Le gouvernement prévoit d’esquisser les grandes lignes au cours du premier semestre de l'année prochaine. Ensuite, en 2024, il démarrera le vrai projet en sécurisant les budgets concernés pour la production et le nettoyage des boîtes.