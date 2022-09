Le taux de change won-dollar franchit les 1 390 wons, une première en plus de 13 ans

Photo : YONHAP News

Mais où s’arrêtera le taux de change won-dollar ? Aujourd’hui la valeur du billet vert a dépassé les 1 390 wons. Une première depuis plus de 13 ans et cinq mois, quand il avait atteint 1 422 wons le 31 mars 2009, pendant la crise financière mondiale.Dans le détail, la devise sud-coréenne s’échangeait à 1 394,40 wons contre un dollar américain vers 9h05 ce matin. Une hausse de 20,80 wons par rapport au taux à la clôture de la séance d’hier.Ce bond important intervient après la publication hier des Etats-Unis d’un taux d’inflation plus élevé que prévu pour le mois d’août, marqué par une croissance annuelle de 8,3 %. L’inflation a certes ralenti par rapport aux 8,5 % de juillet mais était supérieure aux 8 % prédits par les experts.A la fermeture des transactions, le won sud-coréen s'affaiblit donc face au billet vert mais se renforce face à la monnaie européenne. Le dollar américain s'achète 1 390,90 wons (+17,30 wons) et l'euro 1 387,84 wons (-5,40 wons).Du côté de la Bourse de Séoul, les signaux sont dans le rouge. Le Kospi, son indice de référence, baisse de 1,56 % et termine la séance à 2 411,42 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, chute de 1,74 % et finit à 782,93 points.