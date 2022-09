Les deux grands partis politiques bloqués par des problèmes internes et externes

Photo : YONHAP News

La flambée des prix et du taux de change, la hausse des taux directeurs. La vie de la population est loin des sujets qui intéressent en ce moment les deux principaux partis politiques du pays, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) au pouvoir et le Minjoo, la première force de l’opposition.Le PPP a enfin ouvert la première réunion officielle de son nouveau comité d’urgence. Son patron, Chung Jin-suk, a commencé le rassemblement en présentant ses excuses au peuple pour l’absence de direction du parti. La mission du comité est claire : la normalisation de la formation gouvernementale. Cependant, son but semble loin d’être atteint, car Lee Jun-seok, son ancien patron actuellement suspendu, avait demandé l’interruption de la fonction du président Chung auprès de la Cour du district Sud de Séoul, mais la décision a été reportée au 28 septembre.De son côté, le Minjoo a lancé aujourd’hui une équipe spéciale d’enquête pour faire la lumière sur les soupçons autour du Bureau présidentiel de Yongsan et de la Première dame, Kim Keon-hee. En effet, le groupe a l’intention de mener des investigations à l’approche de l'audit parlementaire prévu le mois prochain. Il a notamment critiqué le gouvernement et le bureau présidentiel de refuser de présenter les dossiers que le Parlement réclame.