Chuseok : le nombre de déplacements quotidiens augmente de 15,8 %

Pendant le week-end rallongé de Chuseok, le nombre total de personnes qui sont parties a baissé de 3,5 % par rapport à l’année dernière avec 31,6 millions en raison d’une plus courte durée des congés. Ils n’ont en effet duré que quatre jours, du 9 au 12 septembre.En revanche, comme il s’agissait de la première fête traditionnelle sans distanciation sociale, environ 6,32 millions d’habitants du pays du Matin clair se sont déplacés en moyenne par jour, soit une hausse de 15,8 % sur un an.Entre jeudi et lundi, de la veille du début des congés jusqu’à son dernier jour, près de 5,53 millions de véhicules ont été quotidiennement sur les autoroutes, soit 15,7 % de plus que l’an dernier. Pourtant, les accidents de la route se sont réduits de 49,3 % à 1 585. Les nombres journaliers de décès et de blessés se sont élevés respectivement à 5,6 et à 455, représentant chacun une baisse de 17,6 et de 43,7 %.