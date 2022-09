Photo : YONHAP News

Les averses se sont arrêtées ce matin et le ciel a été ensoleillé par-ci et nuageux par-là. Dans les terres, le soleil a rayonné, parfois caché derrière un voile gris, et a, par la même occasion, réchauffer le thermomètre. Sur la côte est, les nuages ont été plus nombreux, et des précipitations ont parfois eu lieu.En revanche, le mercure continue de grimper partout. Dans l’après-midi, il a atteint les 30°C dans le sud-ouest. A Séoul, il est monté jusqu’à 28°C, de même à Daegu, à Busan et sur l’île méridionale de Jeju. Daejeon a observé 29°C et la maximale a été recensée à Gwangju avec 31°C.Ces conditions estivales devraient se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine.