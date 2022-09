Les voyageurs pourront acheter en détaxe via Naver et Coupang

Photo : KBS News

Le Service des douanes a dévoilé aujourd'hui un plan de relance pour l'industrie des boutiques hors taxes, touchée directement par la baisse du nombre de voyageurs due à la pandémie de COVID-19.Le gouvernement a d'abord décidé d'élargir les points de ventes de produits hors taxes vers de grandes plateformes en ligne, telles que Naver et Coupang, tandis qu'actuellement, seules les boutiques en ville peuvent vendre des produits en ligne via leurs propres sites Internet.Les voyageurs qui partent à l’étranger pourront récupérer les marchandises achetées en détaxe non seulement dans les terminaux de départ mais aussi dans ceux d'arrivée. A cela s'ajoute aussi un aménagement visant à permettre aux visiteurs d'acheter de l'alcool hors taxes en ligne.Ce plan sera mené d'abord à Busan à titre d'essai au premier semestre de l'année prochaine avant d'être mis en place à l'aéroport international d'Incheon.Pour rappel, la Corée du Sud avait occupé la première place sur le marché international des boutiques hors taxes en 2019 avec 25,6 %, mais sa part a continué à se contracter à cause de la propagation du coronavirus. Le chiffre d'affaires de l'industrie en question est passé de 25 000 milliards de wons, l’équivalent de 18 milliards d’euros en 2019 à 18 000 milliards de wons ou quasiment 13 milliards d’euros en 2021, soit une dégringolade de près de 30% en deux ans.